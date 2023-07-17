訴求「司法改革、居住正義」的716遊行昨（16）日在凱達格蘭大道舉行，吸引了上萬名民眾參與。而在活動中，有一位自稱支持民進黨的台南民眾受訪時除直言，蔡政府面對台南爆出的88槍、光電等爭議事件毫無作為，更嘲諷，在圓山飯店召開全代會的民進黨人「是權貴」。

716遊行舉行時天氣炎熱，但許多民眾仍不懼酷暑到場參與，甚至還有人中暑倒地，但由於與全代會召開時間撞期，民進黨總統參選人兼黨主席賴清德並未出席遊行，遭嘲諷「躲在圓山飯店吹冷氣」。此外，穿著外套的總統蔡英文在被記者問到會不會熱時，還回應「冷氣還不錯」，引來了網友批評。

而一位參與遊行、自稱「我本身也是民進黨」的台南民眾昨被《中天新聞》記者問到對外役監修法的看法時調侃，這次修法都是幫權貴修的，「在圓山飯店那邊的人都是權貴，我們這些在遊行的人都是賤民」。

該位民眾還痛批，包含他在內台南人大多支持民進黨，但在台南爆出88槍、貪汙、光電等案件時，政府單位卻都沒什麼作為，「他們那種都是官官相護」。他直言，台南人大多對上述案件的事發原因有所知情，但政府就是不願意公布細節。