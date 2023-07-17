洛杉磯天使最終還是在系列賽1勝2負不敵兵強馬壯的太空人，不過球星大谷翔平表現出色，連續兩戰敲了全壘打，本季第34轟出爐。雙方3連戰全都是打擊戰，此役太空人前6局僅得1分，打線成功突破天使牛棚，在比賽後段力挽狂瀾以9比8險勝。

天使先發投手安德森（Tyler Anderson）3局失1分無關勝負。天使穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）第2局陽春炮追平，菜鳥凱比吉（Trey Cabbage）以生涯首支二壘打掃回兩分。

太空人沉默到第7局，麥柯密克（Chas McCormick）陽春炮喚醒打線，邁耶斯（Jake Meyers）隔一棒又是陽春炮追平比分。天使7局下隨即反攻，太空人故意四壞保送大谷翔平，結果弄巧成拙，後面搞到滿壘，沃德（Taylor Ward）二壘打清空壘包，天使該局攻下4分。

Traded his baseball cap for a crown. pic.twitter.com/KDXkBRFXEW — Houston Astros (@astros) July 17, 2023

天使牛棚未能守住，麥柯密克第8局以兩分彈達成雙響炮。第9局天使再換投，但是遭到布瑞格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）背靠背全壘打，太空人反超前兩分。

9局下太空人也換投，大谷翔平捉住第一球揮大棒，觀眾席登時爆出歡呼。這球其實投得不差，投在大谷比較不喜歡的內角高處，但也只是讓他打得沒那麼猛而已（擊球初速105.4英里），球仍然飛了411呎掉出中外野圍牆。接著天使兩出局攻佔一二壘，蔡斯（Matt Thaiss）擊出右外野平飛球，卻在落地前一瞬間遭到右外野手塔克飛撲再見接殺！