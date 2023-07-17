方姓男子等23名成員協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，從中抽成牟利。（高市刑大提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市刑大日前接獲線報，指小港、鼓山、大寮區多處民宅藏有博弈網站及洗錢機房，10日上午專案小組發動突襲、垂降破窗，一舉逮獲方姓男子等23名成員。（高市刑大提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市刑大日前接獲線報，指小港、鼓山、大寮區多處民宅藏有博弈網站及洗錢機房，10日上午專案小組發動突襲、垂降破窗，一舉逮獲方姓男子等23名成員，查出該集團近1年內不法洗錢金額近90億元，訊後移送高雄地檢署偵辦。

據了解，方姓男子以高薪為誘因，透過網路招募年輕份子，或由機房成員招募親友加入，以自動化程式輔助作洗錢、匯兌工作，降低出入成員數量以避免遭檢舉。方男還在高雄租用多處民宅，刻意分散據點，成員進出均有嚴格管控。

高雄市刑大科技犯罪偵查隊、偵二隊，刑事警察局電信偵查大隊，林園、小港、及鼓山分局組成專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

專案小組蒐證多時，10日發動突襲，同步在多個據點搜索，以垂降方式破窗而入，一舉破獲該集團多處據點。警方發現，不少成員現場正操作洗錢、轉帳工作，現場共逮捕23人。

專案小組查出，方男以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，進而從中抽成牟利，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回台灣。初步估計，該集團1年時間內經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算台幣近90億元。

警方將持續蒐證，溯源追查，陸續追查共犯及幕後金主到案，避免境外勢力藉由財物、不正利益介入2024總統大選，全案移送高雄地檢署繼續偵辦。