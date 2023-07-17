六方科-KY本次辦理上市前公開承銷競價拍賣，參與投標合格投標數量共計17,477張，競價拍賣超額認購比率為7.05倍，市場反映熱烈。接下來將於7月19日至7月21日將進行公開申購920張，承銷價格為66.00元，7月25日公開抽籤，並預計於7月31日掛牌上市。

六方科-KY產品適用於汽車、工業、3C電子和醫療等不同領域，並不斷開拓新的市場，包括運動、半導體、航太、工業自動化和物聯網等。同時，六方科-KY也跟隨節能減碳和人工智慧的趨勢，開發出純電動車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等創新產品，成功拓展了業務範圍，展現強大的競爭力。

2020年~2022年度及2023年第1季，六方科-KY營收分別約為12.6億元、15.2億元、13.1億元及3.0億元，營業毛利分別約為2.7億元、4.5億元、3.3億元及0.6億元，稅前淨利分別約為1.4億元、3.0億元、3.0億元及0.3億元，每股盈餘分別為4.98元、10.97元及10.65元及1.02元。

以目前在手訂單來看，六方科-KY目前預期下半年營運將能回暖，高附加價值工業類產品有望貢獻超過30％營收，而與客戶合作開發的GDI與傳動系統等高毛利新產品，亦可隨全球新車銷售增加挹注營收，上下半年營收比重約為4比6。

近年來中美地緣風險升級，許多歐美廠商加速去中國化，泰國作為精密工業中心，擁有完整的電動車、工業品和3C電子供應鏈，吸引廠商轉移。六方科-KY做為南向政策之先驅者，現已購置土地成本除遠低於現在進入泰國的同業外，對未來擴產及發展上無虞。