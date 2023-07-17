在大陸國新辦17日舉行的2023年上半年國民經濟運行情況新聞發佈會上，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉回應有關下階段是否會通縮的問題時表示，目前大陸經濟沒有通縮，下階段也不會通貨緊縮。實際上，該問題在第1季發表會時也曾被問到，當時也強調沒有通縮，顯見大陸社會對此仍有關注與疑慮。

付凌暉17日表示，CPI（消費者物價指數）低位運行是國際國內因素共同影響的結果，是階段性的。下階段隨著經濟恢復向好，市場需求逐步擴大，供求關係將逐步完善。後期豬肉消費需求季節性增加也會帶動價格提升。隨著去年同期的高基數因素逐步消除，價格將逐步回到合理區間。

據大陸國家統計局公佈，上半年CPI年增0.7％，比第1季回落0.6個百分點。看到食品方面的價格漲幅也回落。上半年食品價格年增2.5％，比第1季回落1.2個百分點。

其中鮮果、禽肉類價格漲幅較高，分別上漲7.9％和6.4％，生豬產能充足，豬肉價格在5月起的年增率轉負，上半年平均上漲3.2％。