台灣粉絲集資包下戶外電視牆，歡迎SF9來台。（華藝娛樂提供）

台灣粉絲集資宣傳車繞行TICC2。（華藝娛樂提供）

韓國男團SF9其中5位實力成員達淵、朱豪、柳太陽、輝映與澯熙，繼上次年初來台舉辦線下專輯簽售會後，便與Fantasy（官粉名）相約再見面。16日SF9達成約定，半年內再度來台，舉辦「2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI」，帶來共11首歌以及2首安可曲。

一開始，SF9穿上深紫色貴公子裝，一口氣不停歇勁歌熱舞帶來了〈Puzzle〉、〈Good Guy〉、〈Dreams〉，整齊畫一又具流線型的完美舞步，不分差池綻放帥氣電力，火速引爆Fantasy尖叫，達淵說：「今天又能在這裡演出，我非常開心！我真的非常想你們！」而朱豪則先請求粉絲給予尖叫聲溺愛，接著說：「今天我們的狀態非常好，你們準備好要好好玩了嗎？」

不僅唱歌、跳舞實力出眾，SF9每位成員可謂是十八般武藝樣樣精通，演藝事業橫跨各領域，能合體開唱展現舞台魅力，當然單飛發展也沒問題，例如達淵接下網劇《我的X般的20歲》，與演唱劇中曲〈你和你的香氣〉；朱豪則演出BL劇《STARSTRUCK》；柳太陽加盟音樂歌舞劇《DREAM HIGH》；輝映參與24 Flakko的最新EP，共同合作演唱〈Workin〉；而澯熙自拍攝完超人氣韓劇《王后傘下》後，預計將投入拍攝電影《有方法的演技》。

即使工作行程忙碌，但對所有的Fantasy總是掛在心上，被大家公認超寵粉的SF9，也得到粉絲回應，最感動的，莫過於大家沒忘記達淵即將在7月24日生日，別有巧思的Fantasy，特別在FAN-CON中製造驚喜為他慶生，同時還買下電視牆播出、應援車繞行。