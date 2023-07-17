一般威士忌只要窖藏年分逾30年，已是十分珍貴罕有，麥卡倫近來推出高年分「The Red Collection」威士忌，除了持續供應40年、50年、60年份威士忌，未來還會不定期推出還有71年、74年和78年，以及象徵幸運的77年分威士忌，是人類史上最古老的瓶裝威士忌，消息一釋出，立刻吸引全球藏家的矚目，成為最熱門的投資標的。

麥卡倫的高年分「The Red Collection」威士忌，其紅色意象有著諸多意涵，其一是麥卡倫創辦人Alexander Reid，其姓氏「Reid」在蘇格蘭語中代表蘇格蘭紅髮血統，其二是1903年接續酒廠經營的Roderick Kemp推出精選陳釀Choice Old系列，即是貼上獨特紅色酒標，展現獨特與重要性；其三是1980年麥卡倫主席Alan Shiach為高年份珍釀繫上象徵意義的紅絲帶，彰顯高年份酒款的隆重及工藝價值，奠定「麥卡倫紅」的傳奇地位。

麥卡倫「The Red Collection 77年」橡木禮盒裝飾紅色蘇格蘭皮革為回收材質，象徵自然共生的永續精神。（Macallan提供／陶福媛台北傳真）

2020年，麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell攜手釀酒師團隊打造「The Red Collection」高年分威士忌，廣受藏家的喜愛，近來更推出象徵幸運的「The Red Collection 77年」，手工打造的瓶身附有麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell親筆留名，並存放於手工精裝的橡木禮盒中，禮盒是以麥卡倫橡木桶的餘木製作而成，盒上裝飾Bridge of Weir Leather回收再生的紅色蘇格蘭皮革，展現再生利用的永續精神。

麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell打造人類史上最古老的瓶裝威士忌「The Red Collection」。（Macallan提供／陶福媛台北傳真）

為了彰顯「The Red Collection 77年」的珍貴，麥卡倫邀請西班牙藝術家Javi Aznarez為該系列創作一系列插畫，更添珍貴價值。

麥卡倫邀請西班牙藝術家Javi Aznarez以插畫詮釋「The Red Collection 77年」的珍貴稀有。（Macallan提供／陶福媛台北傳真）

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