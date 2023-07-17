一名畢業於國外知名音樂學院的高材生煞到人妻，靠著天天傳訊息、每日點播不同樂曲給人妻，成功把到對方，但不倫戀東窗事發，高材生遭對方配偶求償精神撫慰金150萬元。台中地院審結，判高材生須賠償50萬元為適當。可上訴。

判決書中，男子主張，與A女為夫妻關係，一名畢業於國外知名音樂學院高材生的男子鍾情A女，明知A女已婚，仍主動找A女聊天，每日點歌訴說情意或傳送曖昧簡訊，甚至高材生還傳送自己的裸照向A女表白，兩人自2021年1月至4月間交往，認為男方的行為嚴重侵害他的配偶權，故向其求償150萬元撫慰金。

對此，高材生不否認與A女交往，但聲稱與A女分手後至今再未聯繫，也沒有騷擾人夫，反而是A女騷擾他和他的家人，認為人夫求償的撫慰金額過高，無力賠償。

台中地院審理時，法官勘驗人夫提交的對話紀錄證據，認定高材生確實與A女交往，行為也已經逾越普通男女的社交分際，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判高材生須賠償50萬元為適當。可上訴。