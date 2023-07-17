路透社報導，克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在訊息中指出，緊急狀況發生在從克拉斯諾達領土這方的第145根橋柱。他並未提供更多細節。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導則指出，大橋傳出爆炸聲響。

與俄國傭兵團體瓦格納（Wagner）有掛鉤、追隨者眾多的俄國Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）通報說，大橋遭遇兩次攻擊，時間分別是當地清晨3時40分和3時20分。

路透社無法獨立核實上述消息；烏克蘭也未立即出面置評。

俄羅斯2014年從烏克蘭手中兼併克里米亞半島，但國際社會仍認定克里米亞半島屬烏國一部分。

克里米亞大橋是座公路鐵路兩用橋，長19公里，去年10月在一場爆炸中受損，當時俄方即直指爆炸是烏國安全部隊背後一手策畫。烏克蘭則是在數月之後才間接承認這起攻擊。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120717