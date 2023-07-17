WMO日前發布數據指出，今年7月首周是有紀錄以來最熱的一周，其中7月7日全球平均氣溫更達到17.24度，改寫2016年8月16日創下的舊有紀錄16.94度。此外該組織還表示，今年6月也創下有記錄以來最熱的6月。然而從長期來看，全球平均氣溫呈現上升趨勢。

根據美國達特茅斯學院預估，到2029年聖嬰現象對全球造成的經濟損失，最高將達到3兆美元。如果發生暴雨或乾旱天氣，農業和漁業等所受到的損失，其影響還將持續到數年之後。