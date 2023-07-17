韓系YouTuber劉力穎先前在IG限時動態上，稱YouTuber阿心其中三支影片的題材和封面抄襲她，更開嗆「真的很巧也，還是我誤會人家了？」引發網上討論，事後劉力穎發文對於自己單方面認為有抄襲自己的內容而致歉，原以為事件就此落幕，怎料她再發限時動態，透露下個月要回台灣向酸民提告。

劉力穎日前發文指控YouTuber阿心抄襲，對此，阿心當下也回應：「我沒有看抄襲她的影片，謝謝大家的關心」讓網友大讚EQ高；此外，有人翻出劉力穎與其他YouTuber相似題材的影片，卻被回覆「我抄三支影片了嗎？我抄他封面跟內容了嗎？」抄襲標準不一遭批「雙標仔」。

然而，沒多久後劉力穎發文道歉，認為她的影片內容給別人帶來了靈感，對她來說是很大的光榮和驕傲「以我衝動的想法做出這種事，我自知是由於我的粗心和不成熟與幼稚造成的」最後劉力穎提到，已從這件事中吸取教訓，以後會更加慎重地行動，避免類似事件再發生。

不過，她昨（16）日再發限時動態開嗆酸民「錢準備好了，做代購這麼辛苦，錢要花在哪？打官司啊！下個月台灣見，底層酸酸們，叫我去死？我會活的（得）比你們還久，不用擔心！想到下個月又可以回台灣吃美食，好愉悅」。