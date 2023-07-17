前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會16日登場，許多民眾參與喊出「司法改革」、「居住正義」2大訴求。蔡英文總統則在圓山飯店出席民進黨全代會，並表示「冷氣還不錯」。台北市長蔣萬安17日喊話，望中央傾聽民意，將心比心，不要讓民眾認為政府不食人間煙火。

「公平正義救台灣」凱道集會16日登場，約有3萬人響應，喊出司法改革、居住正義2大訴求，但天氣炎熱，有民眾因此中暑倒地。蔡總統同一時間則在圓山飯店吹冷氣，面對媒體提問「總統妳會不會熱？」，蔡總統笑回，「冷氣還不錯」兩相對比引起民眾討論。

蔣萬安今出席台北市建成綜合大樓聯合開幕典禮，他說，民眾在凱道頂著大太陽表達訴求，但同時間卻看到蔡總統在圓山飯店吹著冷氣，甚至說「冷氣不錯」，產生非常明顯的對比，希望中央能夠傾聽民眾的聲音，並將心比心，不要讓大家認為政府不食人間煙火。

另，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲均出席凱道集會，但相比下柯文哲上台致詞時獲年輕人呼聲較大。蔣萬安回覆，針對每個群眾都一定是盡全力爭取支持，大家一起努力，朝向2024團結勝選的方向努力。