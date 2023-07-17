縣長楊文科（中）到新豐垃圾掩埋場了解自燃火警情形。（羅浚濱攝）

新豐鄉垃圾掩埋場堆置的廢棄物，16日晚發生沼氣導致自燃的火警，新竹縣消防局整夜進行灌救6個小時，到17日凌晨撲滅火勢，縣長楊文科到場了解情況，為避免復燃，指示消防人員在場持續監控，強調明年新竹縣焚化爐營運，將能徹底解決垃圾自燃和全縣垃圾處理問題。

新竹縣垃圾都是外運到新竹市等處焚化爐處理，每年遇到焚化爐歲修，垃圾都要先堆置在新豐和竹東垃圾掩埋場，新豐垃圾掩埋場鄰近海邊，夏季天氣炎熱，常會因沼氣引發自燃火警，16日晚6時30分再次發生火警，燃燒面積達300平方公尺。

新竹縣消防局出動32輛消防車、近百名消防員到場滅火，新竹市消防局也支援2輛水庫車及4名人力，新竹縣環保局當晚就持續加強監測，空汙問題，經漏夜灌救到17日凌晨零時12分撲滅火勢。

「消防員、打火兄弟辛苦了！」楊文科表示，火災發生時副縣長陳見賢全程在場坐鎮，新豐鄉長徐煒傑、尚義里長曾福等人都到場關心，經消防打火兄弟全力灌救，目前火勢已經控制，為避免有復燃狀況，仍有消防員在場監控。

楊文科說，針對新豐掩埋場因高溫、沼氣等因素自燃，環保局已經規畫建置消防工程，將掩埋場的滲出水處理後，回收再利用，經過灑水系統替掩埋場降溫，避免自燃狀況。

楊文科表示，對目前垃圾堆置問題，會請環保局加強與其他縣市聯繫，拜託能協助新竹縣焚化垃圾，期盡可能降低垃圾堆置量。

楊文科並指出，新竹縣BOO焚化爐預計明年8月完工，年底試營運，最大處理量達每日500噸，營運後將能盡速去化堆置的垃圾，解決新竹縣垃圾處理問題。