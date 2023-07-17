每年暑假因固定捐血者大幅減少，加上近期炎熱高溫的天氣更減低民眾捐血意願，造成血庫存量明顯不足拉警報的原因。有鑑於此，玉山金控、南山人壽、全家便利商店共同攜手舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動，在全台包含台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、雲林、台南及高雄等38個捐血點分別展開，合計有4067位捐血者熱情響應，共募集到5879袋熱血。

南山人壽董事長尹崇堯表示，南山每年定期舉辦捐血活動，希望透過三方資源整合以及社會影響力的發揮，匯集更多人的熱血和愛心，在緊急時刻發揮關鍵力量。南山與玉山不僅在業務上長期合作，彼此更是推動公益的好夥伴，包括長期挹注「南山慈善基金醫療關懷計劃」弱勢醫療補助基金，並且一同協助經濟弱勢長者投保微型保險，展現溫暖、活力與人文關懷精神。

全家便利商店總經理薛東都表示，很開心能連續多年共同參與玉山發起的捐血活動，「全家」長期重視ESG，持續以廣大通路的力量傳遞暖心正能量。參與本次捐血活動的民眾除了可獲得全家禮物卡外，捐血後更可到鄰近的全家便利商店休息補給。相信透過理念相同的企業共同拋磚引玉，鼓勵大家都能一起捲起衣袖捐出熱血，讓這份愛能延綿不絕持續延續。

玉山金控黃男州董事長表示，適逢暑假血荒時刻，由於全家與南山的大力相挺，提供相關資源及志工人力，成功募集近6000袋的熱血，讓血庫安全存量可以適度恢復，確保國人醫療所需，共同守護醫療能量。此外，感謝志工團隊不畏高溫炎熱，在每個捐血站協助民眾填寫表格、核對資料及引導等工作，讓捐血站醫師及護理師可更有效率地執行業務，並提供每位熱心捐血者更好的醫療服務及關懷。

玉山金控實踐永續共好理念，持續在公司治理、永續環境及社會公益積極參與投入。其中在醫療照護及健康促進方面，除連續24年舉辦愛心捐血活動之外，持續關懷偏鄉及弱勢，包括捐贈攜帶式牙科設備、在偏鄉小學設置牙科治療椅、攜手牙醫師公會全國聯合會送愛到蘭嶼聯合義診、偕同馬偕醫院至柬埔寨義診團、捐贈行動醫療車…等。展望未來，期望發揮金融的正面影響力，結合更多志同道合夥伴的力量，為成為世界一等的企業公民而努力。