回顧前一周盤價，台幣貶值國際原料相對價高，國內鋼筋、廢鋼平盤，止步三連揚；型鋼產品也平盤，並連續三周持平。

本周鋼筋轉跌，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.93萬元，型鋼持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續跌，從每公噸368美元下滑至360美元，受到近期各國需求疲弱，加上土耳其暴力升息導致匯率大貶，衝擊外購廢鋼採購能力，減緩採購力道，土國採購價下跌；不過美元指數上周急降，支撐出口價格，因此美廢下跌有限，本周報價每公噸下跌8美元，成本支撐下下檔有撐。而日本2H廢鋼本周則從每公噸375美元轉為上漲為380美元，主因日幣上周急漲且關東標上周開標較上月上漲，因此日廢出口價格上漲。

澳洲鐵礦砂也自每公噸109.2美元轉升至116.7美元。大陸上周鋼品反彈，小鋼胚與螺紋鋼均上漲收復前周跌幅，鐵礦砂亦呈現上漲收在每公噸116.7美元，而大陸後續也傳出下半年減產，將要持續觀察減產保價是否落實。