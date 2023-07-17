在光復高中訓練的林口國中8年級自行車隊選手謝昊軒（右）、李思賢秀出JACFIT健身智慧手環，謝分享，下雨天或沒有那麼多外騎時間時可以使用練習很棒。（陳慰慈攝）

JACFIT智慧穿戴裝置，裝置連結APP結合遊戲模式，讓學生可以不受空間及場地的限制，隨時隨地享受運動。（陳慰慈攝）

新北市教育局媒合成強科技，捐贈新北市五校田徑、拳擊及自行車運動團隊，共344組、價值百萬的JACFIT智慧穿戴裝置，裝置連結APP結合遊戲模式，讓學生可以不受空間及場地的限制，隨時隨地享受運動，並及時與其他運動者互動，提供選手訓練的多樣性及專業性。

教育局今舉辦「成強科技捐贈新北運動團隊智慧穿戴裝置」記者會，受贈五校為以體育為重點發展學校，包括土城國小、三峽國中、明德高中、光復高中及鶯歌工商。

教育育局長張明文說，感謝成強科技可跟新北市合作，將科技導入運動訓練，讓訓練更趣味化，善用科技可以改善很多訓練方法，對提升運動既能幫助非常大，也是下一代培養終身運動非常好的工具，希望藉此公司合作，讓孩子養成終生運動的好習慣。

成強科技董事長林晟傑指出，JACFIT讓運動兼容遊戲，搭配不同的裝置就可以隨時隨地享受運動，也能及時與線上玩家互動，研發團隊思考如何透過科學訓練計畫，用玩的方式讓學生與大眾能夠喜歡運動，這次捐贈學校有自己的運動團隊，第一步先讓選手體驗產品，需要改進地方可以做善改，未來推廣到全新北市時，可提供市民更完美的服務。

現場分享使用心得的三峽國中拳擊教練吳政憲表示，APP的操作介面簡潔，讓學生們容易入手，增加拳擊的趣味性，帶來不一樣的體驗，遊戲模式結束後會顯示運動數據，讓學生可以累積成就感，進而養成運動的習慣。

另一位分享使用心得的自行車教練劉家良說，結合科技和APP遊戲中各種地圖模式，讓學生能從中體驗不同的騎乘樂趣，且不受天候不佳影響，在每次騎乘結束後也提供運動數據的詳細記錄，讓學生及教練可以了解每次訓練的成果，更可以依據學生個別的表現狀況制定不同的訓練計畫，透過數位化的方式提供學生更完善的訓練，提升訓練成效。