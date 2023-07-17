士電今年受惠於能源轉型、台電強韌電網計畫以及外銷等收入全面看升，預期第3季、第4季將較去年同期成長。各產品線出貨觀察，預估電力配電設備出貨量由去年859萬台成長到930萬台，車輛零件出貨量由去年1813萬台成長至1950萬台，自動化設備系統出貨量由去年89萬組成長到93萬組。

2022年全球電力變壓器市場規模為228.3億美元，因當前基礎設施老化，低碳排放日益受到關注，超級電網和智能電網正在發展，使得電力變壓器行業的需求穩定增長，預計2023年至2030年市場年複合成長率將達7.1％。而上周傳出美國大型電廠來台採購，顯示台灣與美國再生能源長期廣泛建置對電網的擴建與汰換升級需求將帶來龐大商機，士電2022年約有8億元外銷金額，今年外銷市場將會成長幅度優於國內市場，另外，在台電、民間企業與低壓開關市占率高，也將受惠於國內的蓬勃商機。