對黃金鐵支車牌情有獨鍾的愛車族看過來！新竹市監理站將在7月25日至27日辦理電動自用小客貨車「EAK-1001至EAK-2000」的網路第1次號牌標售作業，有興趣的車友可自行至監理服務網https://www.mvdis.gov.tw點選「選號標牌」作業標購喜愛的車牌數字。

新竹市監理站指出，此次將在25日上午10時至27日10時止辦理標售，參加競標條件、競標作業規定、繳交投標金方式、申請牌照及其他相關規定請至監理服務網查閱，以確保投標權益。

監理站表示，此次的號碼為「EAK-1001至EAK-2000」，預料「黃金冠軍」好牌為EAK-1111的1號鐵支，依過去資料顯示，自小客車的鐵支車牌2222的「2鐵支」，曾標出1至5萬不等，而過往最受車主喜愛則是8888（發發發發），平均標售金額也最高，2016年1月曾有與知名德國進口車同英文簡寫的B開頭8888車牌，在當時以6000元起標，總計出價了71次，最後以89萬高價標出，已超過許多國產車的價錢，相當驚人。

民眾若要參考歷史車牌標售金額，也可在監理服務網的選號標牌》號牌標售》標售紀錄查詢網頁，輸入想知道的車牌數字（前3碼英文以目前已掛牌車牌自行隨機輸入），再輸入後4碼的鐵支數字，就可查詢當時的標售金額。