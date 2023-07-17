台北市南門大樓暨市場改建統包工程自2019年12月1日開工，台北市長蔣萬安6月底曾率相關局處首長視察，如今卻爆出許多缺失如牆面及磁磚破損、未安裝分隔板、樓板接縫漏水及攤位高度過低，因此試營運自原定8月10日延後至10月。蔣萬安表示，努力朝9月底左右攤商全數進駐、10月開幕。

蔣萬安今出席台北市建成綜合大樓聯合開幕典禮，他說，南門市場改建工程於6月3日拿到使照，6月30日、7月3日點交，目前已有262個攤商進駐，還有21個百貨攤還沒完成點交，已經請市場處、新工處和自治會討論後盡快完成，努力朝9月底左右全數進駐、10月開幕，希望把市場改建做到完善，符合攤商期待，迎接嶄新的未來。

另，民眾黨主席柯文哲日前因借用台北流行音樂中心開演唱會遭拒，嘆世態炎涼引起爭議。臉書粉專「我是崴爺」表示，15日第1次到訪台北流行音樂中心，明明是2020年落成的建築，看起來卻破破爛爛，這種品質讓社區管委會驗收，都不會過關。北流回應，因天氣變化大，發現牆面剝落問題，已積極尋找改善方法，環境安全也會多加巡視和注意。

蔣萬安說，已經請北流釐清原因，即刻修繕，確保整體建物安全，也有可能是天氣問題導致熱脹冷縮，但仍必須真正調查了解，針對問題解決。