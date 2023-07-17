彰化王功漁火節1連2天嗨翻王功漁港，活動昨天在大牌歌手同理Zunya、陳忻玥、麋先生、閻奕格及壓軸戴愛玲的歌聲中劃下句點。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

根據官方統計，2天活動吸引超過38萬人次入場，創下歷史新高。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

農業處表示，王功漁港曾獲第三屆十大魅力漁港，今年6月漁業署辦理的「金鑑漁港」環境評鑑選拔中，勇奪全國第一名的最佳人氣獎。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化王功漁火節1連2天嗨翻王功漁港，活動昨天在大牌歌手同理Zunya、陳忻玥、麋先生、閻奕格及壓軸戴愛玲的歌聲中劃下句點，根據官方統計，2天活動吸引超過38萬人次入場，創下歷史新高，彰化縣長王惠美表示，感謝全國各地鄉親支持，大家相約明年見。

「2023王功漁火節-搖擺漁此．樂活300」系列活動1連2天，15、16日在王功漁港熱鬧展開，有千人烤蚵、海洋音樂會、600秒煙火、無人機表演等活動，今年疫情趨緩，活動擴大舉辦，大牌歌手輪番上陣，儘管天氣炎熱但仍擋不住熱情民眾。

王惠美表示，要感謝來自全國各地鄉親的熱情參與，還有相關單位的用心協助及縣府同仁的辛勞，也謝謝漁會贊助無人機表演及精采的煙火秀，還有王功福海宮提供好吃的蚵仔粥、警察同仁與志工夥伴的付出，共同成就了王功漁火節。

王惠美說，「彰化其實很有料，只是過去太低調！」，縣府近年不斷推廣彰化的美、彰化的好，在縣府、芳苑鄉公所、彰化區漁會等單位共同努力下，相信王功漁火節會一年比一年精彩，帶動地方文化、產業及觀光。

農業處表示，王功漁港曾獲第三屆十大魅力漁港，今年6月漁業署辦理的「金鑑漁港」環境評鑑選拔中，勇奪全國第一名的最佳人氣獎，網路人氣票選獲得將近16.6萬票，輾壓全國40處特優漁港。