為了爭取國際郵輪來台，台灣港務公司今年祭出國際客船優惠等措施，獲得郵輪航商及業者的熱烈回饋，台灣港務公司17日宣佈，在積極蒐集各界意見之後，正式推出2024年國際客船優惠措施，除了延續2023年碼頭碇泊費全免、旅客服務費一率7折，達目標航次後旅客服務費將全面免收等優惠措施，2024年起，港務公司更將優惠擴大適用到全台國際商港及澎湖國內商港，也降低了臺中、安平等港口的免旅客服務費的門檻，只要達到兩個航次就免收，期待發揮母雞帶小雞的策略，吸引已靠泊基隆、高雄的港口，能在航程中一併納入臺中、安平等港口。

台灣港務公司指出，為了提升國際郵輪來臺靠泊艘數，港務公司搶抓機遇、分秒必爭進行郵輪招商，除了在2022年底，國境開放及郵輪禁航令解除，立即主動出擊安排前往新加坡、馬來西亞、歐洲及日本拜會關鍵郵輪航商，今年更與觀光局及航港局聯袂參加全球最大郵輪展（Seatrade Cruise Global 2023），藉此拜會嘉年華集團、挪威郵輪及荷美集團高階主管，緊接著7月再赴韓國參加濟洲郵輪論壇(Asia Cruise Forum Jeju)，結合城市觀光及港口設施共同行銷宣傳臺灣郵輪港口。

經過一連串的努力，港務公司說，已成功爭取名勝世界郵輪2023年營運長達半年的香港—高雄雙母港航線，並促成亞洲最大的地中海榮耀號，規劃2024年基隆-沖繩雙母港航線。

此外，近年來積極布局亞洲市場的挪威郵輪，則首次安排旗下挪威奮進號明2024年6至9月於基隆港母港營運；掛靠港部分，日本籍日本丸郵輪規劃至高雄港跨年航線，龐洛郵輪及荷美郵輪也預報多趟來臺航次，可見郵輪靠泊艘數成果豐碩。截至目前統計，2024年預計來臺的國際郵輪逾450艘次，將恢復至歷年最高峰的七成。