財政部今日3位國稅局新任局長交接典禮，財政部長莊翠雲對國稅局人事新布局期許，希望新任局長們可以在歷任局長良好基礎之下，稅政與稅制推動也要「創新」，讓國稅業務得以與時俱進。

新任北區國稅局李怡慧，原為高雄國稅局長，曾任財政部賦稅署副署長、綜合規劃司司長，110年手機、網路申報作業五區國稅局中第一名，111年稅捐稽徵考核納稅者權利保護、行政救濟、紓解送援方面都是優等或特優，保障納稅義務人權益，促進徵納雙方和諧表現優秀。

新任南區國稅局長李雅晶，原財政部賦署長，歷任過財政部部綜合規劃司、國際財政司司長，任內洽簽相關租稅協定、健全所得稅協定實務作業、完備稅務用途資訊交換的法制作業深獲國際財政合作，維護租稅公平績效良好。

新任高雄國稅局長陳柏誠，原為台南市財政局長，不過他原本就是財政部的同仁，曾經南區國稅局副局長、所得稅組的組長、國庫署債務管理組長，在台南市政府期間積極推動開源節流計畫強化債務管理，協助台南市政府連續7年創造賸餘，也推動台南市房屋稅的差別稅率。

國稅局是第一線機關，莊翠雲期許，在歷任的局長奠定的良好基礎之下傳承下去，並要有創新思維和作法。在國稅業務上，不論稅政推動或者稅制有需要與時俱進，也能夠及時反應，讓財政部得以與時俱進的部分可以調整，希望國稅業務得以創新。

與民眾溝通上，若民眾說得有道理就檢討、調整；如果與事實不合、或者有其需求，也要能清楚溝通說明，讓他們了解。莊翠雲表示，希望國稅業務能更有效率與效能。