「公平正義救台灣遊行」昨（16）日下午登場，許多民眾走上街頭向民進黨發出怒吼，不過卻被發現參與活動的民眾中，男性比例疑似相當高，意外引起後續討論，網友直言「我朋友同學同事沒有女生喜歡柯，光那些歧視言論就趕跑多少人」。

716遊行雖然號稱是一場公民運動，但因民眾黨總統參選人柯文哲日前曾表態，若當選將找此次活動主辦人之一的黃國昌當法務部長，因此這場活動也被認為是幾人合作的起點，甚至直接被當成柯文哲的場子。

不過網友卻在新聞報導、直播的畫面中發現，參與該場遊行的民眾大多數是男生，不解的在PTT政黑板表示，民眾黨內有很多漂亮的發言人，學姊黃瀞瑩投入台北市議員第一選區（北投、士林）競爭，以該區第一高票當選，加上新竹市長高虹安、立委賴香伶、前立委蔡壁如等，民眾黨可說是女力當道，應該能吸引很多女粉才對，好奇地問「女柯粉真的很少嗎？」

其他網友紛紛說「就是柯粉男的多，正妹才比較容易吸到票」、「民眾黨的女力就吸豬哥票而已」、「柯講那些歧視女性的話，隨便拿一個出來講都很難堪吧」、「以前女柯粉很多啊，只是18、19年後漸漸被篩光了吧」。

不過也有人持反對意見，說「看街頭民調女生還是不少，這場天氣因素可能多少還是有影響」、「女粉比例就算低也不可能低到那麼誇張啦」、「天氣真的很熱，一堆拿傘跟在樹下的好嗎！還有在屋簷下的」、「正常人是關注遊行訴求，就噁男一直在找裡面多少妹子」。