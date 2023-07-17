大陸女星劉亦菲以非凡氣質和高顏值，擁有「神仙姊姊」稱號，天生麗質的劉亦菲，連素顏都美到讓外界驚豔，她近日曬出開箱包包的影片，隨興綁高馬尾的她，頂著素顏入鏡，儘管脂粉未施，劉亦菲五官依舊精緻，肌膚白皙、透亮，35歲真實狀態美到不科學。

劉亦菲昨（16日）在IG曬出開箱新包包的影片，雀躍的她隨興綁高馬尾、頂素顏入鏡，儘管脂粉未施，劉亦菲肌膚白皙、透亮，一雙圓滾滾大眼睛、挺鼻和櫻桃小嘴依舊吸睛，一股清新自然的靈氣藏也藏不住，劉亦菲清新模樣看起來就像女大生，完全看不出她已是35歲的輕熟女。

劉亦菲馬上試揹新包包，不斷對著鏡頭展示，還擺出各種POSE，興奮之情溢於言表，最後，劉亦菲則抱著愛貓和新包包一起拍照，少女心舉動相當可愛，真實的居家模樣都美到零死角，擁「神仙姐姐」美名真是當之無愧。

科班出身的劉亦菲，以《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》和《神鵰俠侶》打開知名度，她穿起古裝毫無違和感，空靈又噴仙氣，近年則積進軍好萊塢，2020年演出真人版《花木蘭》，以此打響國際知名度。