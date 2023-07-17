若與上月為統計基礎，經季節因素調整後，6月非石油出口則是增加5.4％，一反5月的月減14.6％。

根據數據顯示，新加坡6月電子出口年減15.9％、藥品出口減少29.5％、石化產品出口更銳減34％。

以出口的國家而言，上月新加坡對馬來西亞的出口較上年同期萎縮30.7％、主要是因為積體電路、塑膠製品與專業機械等出貨減少、另外對印尼出口更銳減35.7％，不過對中國出口則是繼5月增加3.7％、6月又增長3.1％。

以人民幣計 大陸H1出口年增3.7％
新加坡Q2 GDP年增0.7％優於預期
陸上半年出口「由紅轉黑」衰退3.2％ 兩岸外貿現回溫
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