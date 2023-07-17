112學年陸生來台就讀碩博士班分發今放榜，計有40校共錄取476名，較去年增加11名（去年45校錄取465名），招生達成率為32％。陸生聯招會總幹事、南台科大教務長周德光表示，招生達成率偏低，主要是陸生生源不多，希望明年大陸開放讓陸生來台讀學位。

今年國內大學碩博士班錄取陸生，博士班方面，有24校錄取142名，比去年29校錄取155名少了13名；至於碩士班，今年有36校錄取334名，較去年39校錄取310名增加24名。今年教育部共核定各大學招1500名碩博士班陸生，最後錄取476名，招生達成率32％，與去年31％差不多。

各校錄取人數方面，台大最多有96人，次依序為清大62人、政大38人、台師大38人、成大37人、陽明交大30人、台藝大21人、輔大20人、台科大19人、淡大14人、世新14人及北科大10人。

至於陸生錄取校系學類分類則以軟體及應用的開發與分析學類43人最多、其次是管理及行政學類37人、電機與電子工程學類31人、新聞學及傳播相關學類29人、時尚、室內設計及工業設計學類28人、視聽技術及媒體製作學類22人、本國語文學學類21人。

陸聯會表示，今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約890人，約3成9、共355人報名碩士班，有324人獲錄取；碩士應屆畢業生約1086人，報名博士班共155人，約1成4，有137人獲錄取。其他還有少數原本就在國內讀博士班的陸生，可能因為興趣不符，重新報考而獲錄取。

陸聯會表示，2020年4月9日陸方公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，在台的末代學士班陸生今年6月已畢業，國內大學碩博士班僅能招這些應屆畢業的陸生，由於沒有新血加進來，生源少了，因此招生達成率僅3成多。

不過周德光說，陸生中斷來台幾年後，111學年下學期，陸方讓約300個短期研修生來台，這釋放出友善訊息，陸聯會期待明年陸方開放學位生來台。