環保署將於今年八月升格為環境部，外傳現任環保署長張子敬已被內定為環境部長，且將於7月21日宣布。對此，數度發起下架張子敬的環保團體與時代力量立委陳椒華，細數出張子敬擔任環保署長任內的劣跡，不僅罔顧環保責任，更重用同學擔任基金會董事長，讓其濫用公帑、濫升親信，因此他們嚴厲反對「環保破壞王」張子敬擔任環境部長。

陳椒華日前接獲爆料，指張子敬將內定為新成立的環境部長，陳椒華今率多年來要求張子敬下台的環團至立院舉行記者會，細數其任內惡形惡狀，喊話政院不該任用張子敬擔任環境部第一任部長。

陳椒華表示，她接獲多件指控張子敬重用同學蔡俊鴻擔任環境與發展基金會董事長，讓環發會接案數倍增、為領出席費濫開專諮會、濫升蔡俊鴻徒子徒孫與特定背景人士，破壞環保署升遷制度，環保署新任副署長正是蔡俊鴻的學生。

陳椒華更爆料指出，環保署目前一級主管有屢遭指控的性騷慣犯，明明政風單位均有資料，但加害者還是可能隨著環保署升格而再升官。

彰化縣環境保護聯總幹事施月英指控，環保署最近在外開會，吃好住好，從官員與業者的互動來看，雙方關係超級無敵好，「環保署長不願意跟環團溝通，卻跟業者互動非常熱絡」。

陳椒華表示，張子敬作為環保署長，卻站在環保的對立面，環團都強烈反對他擔任環境部長，呼籲行政院長陳建仁三思，千萬不要背離民意。