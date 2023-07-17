今年的AI題材，改變了過去NB電子五哥的股價排行順序，緯創異軍突起超車和碩，成為緊追廣達的第二高價股票。而英業達過去和仁寶股價在伯仲之間，但今天股價已經是仁寶的1.8倍。

金仁寶集團中，今早康舒(6282)率先漲停，而仁寶也在午盤亮燈漲停，金寶(2312)亦漲逾3個百分點；和碩集團中和碩率先亮燈漲停，海華(3694)登上漲停價37.85元，華擎(3515)則漲逾7個百分點。

NB電子五哥下一個「百元股」會由和碩(4938)還是英業達(2356)捷足先登？若以營收規模來看，今年上半年， 五哥營收是以和碩奪冠，以5988.43億元領先；其次才是廣達的5112.1億元；但目前廣達的營收結構中，伺服器的占比是高於和碩，這也是廣達股價先漲的關鍵。

英業達上半年營收2508.34億元，在NB電子五哥中金額最少，但是英業達和廣達一樣切入伺服器的時間較早，營收占比也較高，約達4成。