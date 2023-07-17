新竹縣新豐掩埋場16日晚間6時30分許突然起火燃燒，掩埋場瞬間陷入火海，同時也竄出高達數層樓的黑色濃煙，幾公里外都看得到，不過，位在南邊的新竹市南寮與市區居民這次都沒聞到煙臭味，市議員劉康彥與市長高虹安都點出原因，指還好昨晚吹的是南風、東南風及深夜的西南西風，讓南邊居民免於受煙害。

劉康彥表示，據昨晚中央氣象局的風場預報、風速觀測風向資料，以及windy.com的即時資訊，大火延燒當時，新竹南寮及市區是吹南風，因此這次免於受到煙害，未聞到刺鼻臭味，但新豐、湖口的縣民就得多留意了。

市長高虹安昨晚也於第一時間要求環保局和消防局持續監測對新竹市影響，還好，當時依鄰近氣象站風向及北區一帶風向為東南風向及南風，而至深夜時段，雖風向轉為西南西，但竹縣火災產生的煙都不會吹向竹市。

且環保局北區感測器在昨晚監測到的濃度僅有些微上升，空汙暫不致影響市區，請市民朋友們安心。

高虹安同時指出，新竹市消防局昨晚10時35分許，也接獲新竹縣消防局請求水庫車支援，竹市立即派遣兩部水庫車支援，共計支援出勤6班次12人次，載送24車次，總送水量計288噸。