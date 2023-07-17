法新社報導，去年9月16日，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反穿著規定遭道德警察逮捕，並於拘留期間死亡，在伊朗引發全國性抗議活動，道德警察也逐漸消失在伊朗街頭，因此有愈來愈多女性無視穿著規定。

伊朗自1979年實施穿著規定，要求女性在公共場合須遮蓋頭部及頸部，違者將面臨罰款或最長2個月監禁。

在道德警察撤離期間，伊朗當局採取其他執法措施，包括勒令員工不守規定的企業停業，以及在公共場所設置攝影機來追蹤違規者。

不過，伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）今天表示，傳統的取締方式將捲土重來。報導引述警方發言人馬蒂（Saeed Montazer Almehdi）說法指出：「警方將透過汽車及徒步巡邏，對不服警方命令、無視穿著規定的民眾提出警告、採取法律措施，並移交司法部門。」

網路上多張圖像顯示，身穿全黑罩袍的女警斥責並逮捕沒遮蓋頭部的女性。法新社無法獨立驗證這些圖像的真實性。

伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）今天報導，有4名女性遭到額外懲罰，包括參加「心理課程」及遭禁止開車。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120717