新竹縣76歲林姓婦人有糖尿病，被診斷有骨質疏鬆做治療，最近跌倒造成左邊股骨頸骨折，中醫大新竹附醫骨科醫師劉俊良安排手術，打了鋼釘做固定後，發現林婦血糖忽高忽低，又有骨質疏鬆問題，營養師黎姵吟首先協助林婦控制血糖，並從日常生活飲食或營養品，補充鈣跟維生素D3，讓林婦骨質疏鬆在術後達到最好的治療。

劉俊良表示，林婦骨質疏鬆治療中又再次骨折，表示骨質疏鬆是比較嚴重，必須更積極去處理，除在骨質疏鬆的藥物做調整外，也要特別注意糖尿病問題，因為糖尿病患者骨頭代謝比較差，若血糖控制不佳，除可能導致術後傷口難以癒合，更可能提高感染風險。

營養師黎姵吟指出，林婦可能因術後疼痛造成胃口不佳，因此以果汁、稀飯等作為主要飲食，透過飲食內容調整及正確使用營養品，可使患者血糖穩定，骨折及骨鬆鈣質流失，建議食用富含鈣質的牛奶、小魚乾、豆干、黑芝麻等，必要時可遵照醫師或營養師建議使用鈣片。

黎姵吟說，不同年齡層建議的鈣質攝取量不同，18歲以上成年人鈣建議攝取量為每日1000毫克，上限值不應超過2500毫克，所以並非補越多越好。

劉俊良提醒，如果患有甲狀腺疾病、類風濕關節炎或糖尿病，都算是骨質疏鬆的高危險群，女性過了更年期也是骨質疏鬆的高危險群，骨質會下降很快。一般女性是60歲，男性70歲以後，發現比年輕時矮了超過4公分，很可能就是骨質疏鬆造成的症狀，建議可做骨質密度檢查。

劉俊良建議，避免骨質疏鬆提早報到，可以透過多運動、多補充鈣質、維生素D3及日曬，可以讓骨質退步的慢一點。