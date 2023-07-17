全球AI指標股輝達（NVIDIA）上周股價再創歷史新高，帶動台股AI相關個股表現，加權指數上周順勢帶量站回月線。台新投顧表示，但隨著美股財報季將開跑，台股也陸續面臨上半年財報檢視，加上台積電也將於20日舉行法說，都是近期台股短線需觀察的重點，預料短線大盤將於高檔震盪，等待相關不確定因素明朗。

在個股族群操作方面，台新投顧建議，由於AI族群短線漲多，風險或大於機會，留意部位控管；面板、手機族群位階相對低，基本面亦轉佳，可留意。

台新投顧分析，PC通路庫存去化接近尾聲，下半年進入歐美銷售旺季，PC板卡廠下半年營運將逐季成長，同時顯卡中低階新品進入量產，挹注營運復甦。面板雙虎第二季及6月營收表現優於預期。

在面板方面，由於進入傳統旺季，面板需求持續走高，且在IT面板報價亦重回上升循環下，有助面板廠獲利能力改善。

此外，台新投顧估計，蘋果iPhone 15新機預期備貨量約8,600萬～8,900萬支，零組件備貨動能與14系列相當，預估今年下半年及2024年iPhone出貨量分別年增7.4％及7.6％，目前已啟動零組件拉貨，供應鏈受惠。

蘋概股今天整體表現氣勢強，其中和碩、京元電子、佳必琪、先進光、康舒、台燿、智原及正達等8檔盤中都攻上漲停，另台亞、華通、萬潤、百和、訊芯-KY、瀚荃、良維、創惟、興達材料、光寶科、晟銘電、神盾等都大漲3％以上。