台南台鋼獵鷹球員吳彥侖，近日甫在個人社群公布求婚成功喜訊，17日球團正式宣布，已與吳彥侖完成續約，愛情、事業兩得意，吳彥侖上季季中加入獵鷹，接下來他將會迎來在台灣的第一個完整賽季。

吳彥侖自義守大學畢業後投效中國NBL蘇科雄獅隊打了兩個賽季，加盟台鋼獵鷹後與高中教練劉孟竹再續師徒前緣，即獲得重用，在T1聯盟初登板替補出賽近18分鐘，挹注6分、3籃板、3助攻，整季總共出賽12場，繳出場均4.3分、2.5籃板及2.1次助攻，表現有目共睹，也成為球隊後場拼圖的要角。

上季多從板凳出發的吳彥侖，除了能給先發後衛喘息空間外，並適時調整球隊節奏及提供穩定火力輸出，成為球隊不可或缺的角色。接獲續約喜訊，吳彥侖坦承，「在下半季才加入獵鷹，老實說前半年都是透過比賽去摸索自己的定位，感謝球團的肯定及信任，這一季將會是我在台灣第一個完整賽季，新賽季一樣保持學習心態，把自己當職籃新鮮人從頭開始。」

獵鷹總經理錢韋成表示，球團十分肯定吳彥侖在季中加入扮演救火隊的表現，因此決定與他延長合約，「彥侖年輕又有潛力，展現出色的實力和穩定表現，獲得球團高度肯定，他過去是孟竹學生，這季加入同樣是他高中教練『帥弟(林育正)』，相信教練團會更清楚他的使用說明書，期待彥侖經過訓練與實戰累積後能夠持續前進！」