北部地區萬安46號演習將於24日下午1時30分至2時舉行，新北市永和分局今（17）日舉行萬安演習協調會，由分局長李崇偉主持，永和區公所、轄內各級學校、消防分隊、大型百貨公司販賣店等單位出席，永和警分局指出，透過事前充分的溝通與協調，讓演習完善。

永和警分局表示，萬安46號演習將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，人、車在演習警報發放後，應就近進行疏散避難，民眾勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合，可依《民防法》處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

永和警分局表示，演習將同時進行警報聲號、手機簡訊或現行告警系統（PWS）等通報手段，以提升警報涵蓋率。

李崇偉說，今年全面擴大演練，宣導民眾可利用警政署「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及「新北市iPoliceAPP-防空疏散避難專區」查詢就近防空避難處所。