根據Bloomberg Intelligence彙整的數據，標普500指數成分股第二季獲利估下滑9%，創下2020年以來表現最糟的季度。但歐股的情況可能更糟，其第二季獲利估暴跌12%。但由於標準已經降得很低，分析師們對市場會如何反應的看法分歧。

Pictet Asset Management資深投資經理Evgenia Molotova表示，我懷疑這些上市公司第二季獲利能否展現出相同程度的韌性。營收增長與利潤是否穩定，將是其獲利能否在下半年反彈的關鍵。

彭博列出投資人正密切關注的五大重點：

●科技巨頭影響力

在AI狂熱帶動下，以前100大科技股為主的那斯達克100指數創下歷來最強勁的上半年表現。現在，投資人將緊盯該新興技術影響公司獲利的證據。

●通膨效應

通膨持續降溫的跡象強化了聯準會可能很快停止升息的樂觀預期，但對企業而言，這個消息並沒有那麼利好，因為勞動力與其他成本仍然高漲，而他們卻難以再透過漲價進一步將成本轉嫁給客戶。諾基亞和連鎖餐廳業者Cracker Barrel Old Country Store Inc. 等已經率先公布財報的公司即對成本上漲的影響發出警告。

●消費力壓縮

市場人士稱他們正密切關注消費者支出、汽車銷售和觀光旅宿業的表現來評估美國企業的體質。另一個關注焦點將是企業的債務負擔和再融資計畫，尤其是那些財務較弱的公司。

●歐洲出色的表現轉弱

巴克萊策略師表示，由於製造業低迷不振，歐洲企業獲利料將比美國企業跌更多。隨著歐元和瑞士法郎等貨幣走強，歐洲的大型出口商將面臨更多阻力。鐘錶公司Swatch Group AG已經警告匯率波動將影響今年的銷售力道。

●中國復甦不穩

由於經濟反彈乏力、房地產業情勢惡化以及青年失業率飆升，中國股市未能跟上今年這一波全球股市上漲。拜國內外銷售動能轉強所賜，中國汽車製造商的財報料將成為亮點，但由於全球晶片市場依然低迷，科技公司的業績可能難有起色。

周一稍早中國國家統計局公布第二季國內生產毛額（GDP）年增6.3%，上半年GDP年增5.5%，均不如市場預期。去年同期正值上海等多地進入全面封控，導致當時的GDP僅年增0.4%，去年上半年GDP僅年增2.5%。受惠於比較基期較低，儘管當前經濟情勢低迷，中國今年第二季GDP年增率仍然創下年內新高。