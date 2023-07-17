現場有超過1000位支持者到場力挺賴清德。（民進黨提供）

民進黨主席暨總統參選人賴清德近日積極布局海外後援組織，前黨主席卓榮泰日前更與多名綠營民代一同赴美，出席在紐澤西舉辦的「美東信賴台灣之友會成立大會」，特別的是，逾千名台僑支持者中，被譽為「半導體女王」的超微（AMD）執行長蘇姿丰父親蘇春槐也現身，親自出席力挺賴清德。

美東信賴台灣之友會成立大會上周末成立，卓榮泰、立委劉世芳、立委何志偉、新北市議員山田摩衣和戴瑋姍、民進黨美東黨部主委莊振輝、民視董事樊豐忠共同出席，並授旗給後援會幹部，由中國問題專家章家敦擔任主講。

民進黨表示，現場有超過1000位支持者到場力挺賴清德，展現對台灣的關注及大團結的氣勢，熱烈出席的台僑之中，包括超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐現身力挺，以及台灣外交官張超英的外孫司凱文也與會，並盛讚賴清德是最好的總統人選。

卓榮泰致詞時說，4年前也有到美國向大家拜託，但4年前蔡英文只有一個對手。四年後的今天，賴清德的對手有「3＋1」個，在國內有可能的3個對手（指國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜和柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘），不管他們如何互相攻擊，到最後1月13日這天都只有一個目標，就是贏得勝選，不管他們誰跟誰互相攻擊都一樣，對民進黨來說，我們的對手只有「反對台灣民主的人跟政黨」。

民進黨指出，熱情的僑胞支持者還在成立大會最後，舉辦募款拍賣會，其中由台南藝術家郭家瑄製作的副總統賴清德半身雕像以6000美元（約新台幣18萬6000元）拍出；除此之外，賴清德親筆簽名TeamTaiwan外套亦以5000美元拍出，並全數捐予信賴台灣總會。