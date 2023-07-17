台南市政府1級機關人事突然異動，水利局長韓榮華16日突換將，由市府副祕書長邱忠川接任，財稅局長陳柏誠轉任高雄市國稅局長，工務局長蘇金安退職，加上年初觀旅局長郭貞慧離職未補，台南市目前有3個局長懸缺，台南市長黃偉哲17日在發表特色汙水孔蓋行程中，坦承要展開人事檢討。

台南市政府共有19個下屬1級機關，今年有多位1級主管因生涯規畫辭職，台南市觀旅局長郭貞慧2月時因投入立委初選離職，遺缺暫由副局長林國華代理，至今未補。

台南市財稅局長陳柏誠16日轉任高雄國稅局長，新局長人選尚未找到，工務局長蘇金安16日退職，副局長陳世仁暫代。水利局長韓榮華因健康因素轉調市府參事，改由邱忠川接任。

邱忠川曾為第7任第6河川局長，長年在水利署工作，任職台南市政府副祕書長，熟悉台南市各項水利工程。一般認為台南市正進入汛期，水利工作吃緊，只得先找人無縫接軌。

台南市政府小內閣人事一口氣出現財稅局、觀旅局與工務局3名局長懸缺。黃偉哲表示，5日議會休會後展開人事檢討，內心已有名單，仍要跟當事人討論，有些能力夠的事務官，不願轉政務首長，還需要協調，很快會有答案。

針對水利局長突然換將，黃偉哲表示，因韓榮華考量健康因素，才做出微調，邱忠川對台南的水利生態與防洪相當了解，基於專業考量才雀屏中選。