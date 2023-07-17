馬英九基金會陸生訪問團15日來台交流，今上午赴長風基金會進行交流，對於昨日716凱道集會遊行，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，有向陸生介紹昨天凱道遊行主旨等，他們感受到台灣特殊的活力和民主，這是邀請陸生來台交流重要目的，認識台灣從基層到民主的點點滴滴，並證明民進黨稱的統戰完全不值一駁。

陸生參訪團來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學和湖南大學等5校，由前北京大學校長郝平率隊來台。陸生訪問團抵今天預計與長風基金會交流、參訪台北101大樓及參訪政治大學。

蕭旭岑指出，大陸跟台灣的老師都希望能多一點學術交流，今天抵達前行政院長江宜樺的長風基金會，能讓陸生跟長風基金會的同學有進一步的交流，將生活和學術結合在一起。

對於昨日的凱道遊行，蕭旭岑表示，昨天凱達格蘭大道有遊行，陸生在飯店透過電視看到相關訊息，他們感受到台灣特殊的活力和民主，也有問「抗議主旨是什麼」，相關內容都有和陸生分享。

這就是邀請陸生來台的最重要目的，希望能夠讓大陸同學更了解台灣、更知道台灣的點點滴滴，包括從基層到民主，這是很好的機會，讓大陸同學來看看，「所以當初民進黨講統戰，事實證明是完全不值一駁」。

蕭旭岑強調，民進黨政府既然同意陸生參訪團來台，這就沒有行政院長陳建仁的統戰說法，教育部與移民署基於專業准許他們來台灣，這是好的開始，就讓兩岸可以恢復正常的、有序的交流，這也是國人所樂見的。

來自北京大學的陸生楊晨表示，他要用「無聲勝有聲」來形容此次交流。無聲的部分是，昨晚他看到新生公園有個小男孩在打籃球，他對那個男孩伸了大拇指，男孩看到後也向他招手、伸了大拇指，這就是兩岸青年同心同向的交流情感。