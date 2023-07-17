中市富二代染毒淪為毒販，開保時捷名車代步被逮送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市富二代染毒淪為毒販，開保時捷名車代步被逮，警方查獲一批毒品依法送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市45歲富二代黃男，他繼承數千萬土地、出門開保時捷名車代步，卻染上毒品、敗光家產，從吸毒淪為毒販，台中市刑大去年底循線查緝，還在保時捷駕駛座及副駕駛座下的隱藏式抽屜尋獲安非他命、大麻花及海洛因等各式毒品一批，警方訊後，依毒品罪嫌送辦，案經檢方偵結起訴。

富二代染毒散盡家產 開保時捷販毒、藏毒被逮

台中市刑大追查毒品案向上溯源、擴大偵辦，發現45歲黃男涉有重嫌，成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，運用科技整合情資系統，進行大數據分析，現場跟蒐掌握黃男行蹤。

警方追查赫然發現黃男是富二代，繼承父親在烏日及南屯區的價值數千萬以上土地，他花錢不手軟，大手筆買價值不斐新車市價300萬以上的保時捷休旅車代步，多年前施用毒品惡習後，逐步敗光家產，還從吸毒淪為販毒。

警方跟監發現黃男去年底駕駛保時捷上高速公路，北上桃園購買毒品後返回台中，並在台灣大道及文心路口附近進行交易，警方見機不可失，執行圍捕將他查緝到案。

黃男遭逮後，拒絕供出毒品藏匿處，員警在名車內進行地毯式搜索，竟在駕駛及副駕駛座位下隱藏式抽屜內尋獲一批各式毒品。

警方查獲包括安非他命8包（毛重274公克）、愷他命2包（毛重103公克）、大麻花1包（毛重1.7公克）、海洛因1包（毛重1.7公克）及注射針筒14支、電子磅砰、吸食器等，還查扣現金17萬4000元、手機2支及保時捷等贓證物。

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