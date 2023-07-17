現代人生活壓力大，時常出現憂鬱、焦慮及其它負面情緒，久不解決可能會對心理和生理健康造成重大影響。對此，龜山文學風澤中醫診所王昱琳表示，中醫也能治療憂鬱症，包含中藥、針灸都有效果。她並分享，日常保健可多按神門穴、三陰交穴，有寧心安神的效果；飲食方面，則可多攝取含有色胺酸的食物，如牛奶、香蕉、白帶魚等，能維持正向與幫助睡眠。

王昱琳在臉書專頁「王昱琳中醫師。芋泥の秒懂中醫學。」發文表示，憂鬱症除了看身心科、心理諮商外，其實中醫也很有幫助。她說明，中醫在治療上，大致會從寧心安神及疏肝解鬱2方向著手，前者著重舒緩心浮氣躁、悲傷和過度思考，改善憂慮引起的失眠症狀，常用中藥包含紅棗、百合及小麥等；後者則把身上過度緊張的氣打開，改善鬱鬱寡歡及焦慮，常用中藥包括玫瑰、柴胡和香附等。

除了中藥外，王昱琳指出，針灸也很有效，她指出，根據2021年一篇SCI論文顯示，針刺百會、印堂、神門和三陰交等4穴位，能改善失眠、焦慮和憂鬱。

另外，王昱琳還分享日常可透過簡單的方法找回開心，她特別推薦可多按神門穴和三陰交穴，前者位在手腕小指側肌腱內緣的凹窩，可以寧心安神；後者在腳踝內側凸凸的骨頭往上兩四指幅，在脛骨邊緣。

至於飲食方面，王昱琳說，可多攝取含有色胺酸的食物，如牛奶、香蕉、起司、豆類、白帶魚、秋刀魚、雞肉及巧克力等，能穩定情緒、維持正向及幫助睡眠。