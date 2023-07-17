小男童被抱出來時嚎啕大哭。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

粗心媽媽將小孩鎖車內！苗栗縣消防局16日中午11點多接獲民眾報案，指稱後龍鎮中山路214號前有幼童受困車內案件，所幸經消防人員以破壞器材打破車窗，1歲半幼童即時脫困並無大礙。

後龍消防分隊指出，當時車外都能感受到天氣炎熱高溫，還好因為當時車輛並未熄火，冷氣持續運轉，由於孩童母親十分焦急，經她同意後破窗，將受困在轎車左後座小男童抱出，所幸並無受傷無須送醫。

苗栗縣政府消防局表示，有些車輛可能會因為駕駛下車太久鎖住，即便車內有冷氣，但將小孩獨自留在車上恐有危險性，呼籲家長不要將小孩留在車內。