科技巨頭微軟（Microsoft Corp）今天宣布，微軟與日本電子大廠索尼（Sony）達成協議，將繼續在Playstation遊戲機上發布「決勝時刻」（Call of Duty）遊戲。

法新社報導，Xbox遊戲產品開發商微軟2022年1月收購製作「決勝時刻」的遊戲大廠「動視暴雪」（Activision Blizzard）。

此舉引發對遊戲行業整合的擔憂，促使美國和英國監管機構阻止收購定案。

今天這項「具約束力的協議」意味「決勝時刻」遊戲將繼續在Xbox和索尼Playstation上發布。

Xbox部門負責人史賓塞（Phil Spencer）在推特表示：「我們很高興地宣布，微軟與PlayStation已經簽署具約束力的協議，在動視暴雪收購案後，讓決勝時刻留在PlayStation。」

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示：「從此次收購的第1天起，我們就一直致力於解決監管機構、平台和遊戲開發商以及消費者的擔憂。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120717