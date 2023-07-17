搶郵輪商機，港務公司今年推出國際客船優惠措施，郵輪航商及業者反映熱烈，今（17）日宣佈明年加碼國際客船優惠措施，將優惠擴大適用到全台國際商港及澎湖國內商港，並降低台中、安平等港口的免旅客服務費門檻，只要達到兩個航次就免收，期待發揮母雞帶小雞的策略，吸引已靠泊基隆、高雄的港口能在航程中一併納入台中、安平等港口。

今年原優惠措施內容，包括碼頭碇泊費全免、旅客服務費一律7折，達目標航次後旅客服務費將全面免收，明年持續適用。

為提升國際郵輪來臺靠泊艘數，港務公司與觀光局、航港局聯袂參加全球最大郵輪展（Seatrade Cruise Global 2023），拜會嘉年華集團、挪威郵輪及荷美集團高階主管，緊接著7月再赴韓國參加濟洲郵輪論壇（Asia Cruise Forum Jeju），結合城市觀光、港口設施共同行銷宣傳台灣郵輪港口。

經過一連串努力，港務公司成功爭取名勝世界郵輪今年營運長達半年的香港-高雄雙母港航線，並促成亞洲最大的地中海榮耀號規劃明年基隆-沖繩雙母港航線，近年積極布局亞洲市場的挪威郵輪則首次安排旗下挪威奮進號明年6～9月於基隆港母港營運。

另在掛靠港部分，日籍日本丸郵輪規劃至高雄港跨年航線，龐洛郵輪及荷美郵輪也預報多趟來臺航次，可見郵輪靠泊艘數成果豐碩。

截至目前統計，明年預計來台的國際郵輪逾450艘次，恢復至歷年最高峰的七成。

為提供郵輪旅客安全優質的通關環境，港務公司在疫情期間不斷提升港口靠泊能力及服務品質，配合國際客船優惠措施的誘因，期盼台灣郵輪業務繁榮發展，早日恢復疫前榮景。