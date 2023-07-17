台灣港務公司今（17日）表示，2024年國際客船優惠措施，除延續2023年的碼頭碇泊費全免等優惠，而台中、安平等港口，只要達到2航次門檻，就免收旅客服務費；另，挪威郵輪旗下挪威奮進號，明年6-9月首次於基隆港母港營運。

2024年預計來台的國際郵輪，將恢復至歷年最高峰的七成，並樂觀預期於2025年全面恢復。

港務公司表示，明（2024）年國際客船優惠措施，除延續2023年原優惠措施內容：碼頭碇泊費全免、旅客服務費一率7折，達目標航次後旅客服務費將全面免收。2024年起，港務公司更將優惠擴大適用到全台國際商港及澎湖國內商港，也降低了台中、安平等港口的免旅客服務費的門檻，只要達到2個航次就免收，期待發揮母雞帶小雞的策略，吸引已靠泊基隆、高雄的港口能在航程中一併納入台中、安平等港口。

為提升國際郵輪來台靠泊艘數，港務公司在去（2022）年底國境開放及郵輪禁航令解除，立即主動出擊安排前往新加坡、馬來西亞、歐洲及日本拜會關鍵郵輪航商。港務公司宣布，爭取到名勝世界郵輪今年營運長達半年的香港-高雄雙母港航線，並促成亞洲最大的地中海榮耀號，規劃明年基隆-沖繩雙母港航線，此外，近年來積極布局亞洲市場的挪威郵輪，則首次安排旗下挪威奮進號明年6-9月於基隆港母港營運。

掛靠港部分，日本籍日本丸郵輪規劃至高雄港跨年航線，龐洛郵輪及荷美郵輪也預報多趟來台航次，可見郵輪靠泊艘數成果豐碩。截至目前統計，2024年預計來台的國際郵輪逾450艘次，將恢復至歷年最高峰的七成，並樂觀預期於2025年起面恢復。

港務公司也指出，今年與觀光局及航港局，聯袂參加全球最大郵輪展（Seatrade Cruise Global2023），藉此拜會嘉年華集團、挪威郵輪及荷美集團高階主管，緊接著7月再赴韓國參加濟洲郵輪論壇（Asia Cruise Forum Jeju），結合城市觀光及港口設施共同行銷宣傳台灣郵輪港口。