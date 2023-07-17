路透引述小米印度負責人Muralikrishnan B.在接受採訪時表示，小米的線下市場地位遠低於線上。在線下市場，其他競爭對手做得相當好，使競品擁有更大的市場份額。
為此，目前共有1.8萬家門市的小米，計劃進一步擴大數量，並加大與手機銷售商合作，提供其他產品，如小米電視或安全鏡頭。小米還將增聘門市銷售員。Muralikrishnan指出，該公司的目標是到2024年底，銷售員人數將較2023年年初增加兩倍，達到1.2萬人。
手機大廠小米印度公司表示，連續多年大舉投入電子商務後，該公司將專注於提升印度零售店的銷售。在被南韓三星趕超後，小米正尋求重振智慧型手機銷量。
路透引述小米印度負責人Muralikrishnan B.在接受採訪時表示，小米的線下市場地位遠低於線上。在線下市場，其他競爭對手做得相當好，使競品擁有更大的市場份額。
為此，目前共有1.8萬家門市的小米，計劃進一步擴大數量，並加大與手機銷售商合作，提供其他產品，如小米電視或安全鏡頭。小米還將增聘門市銷售員。Muralikrishnan指出，該公司的目標是到2024年底，銷售員人數將較2023年年初增加兩倍，達到1.2萬人。
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