落基山研究所（RMI）最新分析，風能和太陽能發電目前占全球電力的12％，到了2030年將達三分之一以上，屆時可再生能源的激增將使太陽能和風能發電量達到每小時120萬至140萬兆瓦（MWh）；這將是2022年的3至4倍。

另路透社報導，雖然中國的房地產行業令人擔憂，不過，6月中國新增銀行貸款增幅超過市場預期，顯示中國經濟正在步上復甦的軌道，而中國人行也將採取行動，對房地產行業的財政支持延長至2024年底，以提振中國經濟表現。倘若中國經濟復甦力道逐漸增強的話，市場對於基本金屬的需求量也將大幅向上提升。

街口投信表示，由於售價下降以及聯邦政府的稅務優惠幫助，美國第二季電動車銷售量創下29.5萬輛的紀錄，不僅較第一季增加約14％，更較去年同期的19.7萬輛的銷售量大幅增加約48.4％；而中國第一季的電動車銷售量同樣的也表現得相當亮眼，顯示出市場需求正快速增加當中，因此，整體來看將有利提升銅的需求。