民進黨傳出將在桃園市第六選區立委選舉，禮讓無黨立委趙正宇，國民黨今召開記者會，揭發趙正宇與建商的對話，顯示趙收受土地買賣佣金、逃漏稅、規避政治獻金法的作為，難道民進黨主席賴清德「民主大聯盟」還要堅持合作的立委？對「牽鉤仔」視而不見？

桃園市議員凌濤指控，趙正宇從第一屆立委開始就在「牽鉤仔」當土地仲介，做為立委卻收受土地買賣佣金、逃漏稅。台北地檢署在趙家中搜出920萬，趙為證明其來源合法，意外曝光夫妻在2018年及2019年間「牽鉤仔」，租金及土地仲介佣金收入高達2339萬多元。

凌濤指出，趙正宇為了規避政治獻金法有關「營利事業捐政治獻金不得超過新臺幣100萬元」的規定，除昭揚投資公司外，另以旗下的璞揚建設、立燿建設、聖堃營造、昕陽建設，總共五間公司捐款221萬8000元到趙正宇的政治獻金專戶。

凌濤揭發趙正宇仲介昭揚投資向麗寶建設買地過程，昭揚與趙正宇的對話內容顯示，建商稱「委員好，小檜溪58地號，預計於10月中完成過戶手續後續將依委員建議方式辦理，謝謝委員。另選舉有我幫的上忙的，再請委員不吝告知，謝謝您。」趙正宇回「你最好惹」的貼圖。

隨後，建商又傳訊稱「委員午安，小檜溪仲人費用匯款嗎？」「合計221.8」「謝謝(貼圖)」，趙正宇即回「YES」的貼圖；趙正宇回「蕭總請跟翁董說已收到，謝謝」，建商即回「好的，委員選舉有我們幫的上忙的再告訴我，謝謝您」。

凌濤表示，這些對話，就是證明趙正宇事收取仲介費、逃漏稅立委的鐵證！對比昨天716上街頭的年輕爸媽，以及桃園重劃區不斷上漲的高房價，身為立委的趙正宇卻沒有履行立委職務，都在做「牽鉤仔」的事情，跟建商眉來眼去，這就是賴清德要合作的立法委員嗎？

凌濤痛批，逃漏稅上法庭狡辯，違反居住正義精神的趙正宇，賴清德的民主大聯盟卻堅持合作，是對牽鉤仔視而不見嗎？這就是民進黨的雙重標準，賴清德應該好好檢討，過去7年對居住正義沒半步，又要合作牽鉤仔的立委，這就是民進黨對於居住正義的價值嗎？

「人民在街頭曬太陽，民進黨在五星飯店吹冷氣」，國民黨發言人楊智伃表示，賴清德過去擔任行政院院長、副總統的期間，面對學生提出高房價等居住正義的問題，卻講出「房價正在降」，這樣何不食肉糜的說詞，擺爛到現在？但到了選前、在人民要上凱道前，才突然發布囤房稅2.0，趕鴨子上架被人看破手腳，所有的目的都是為了選票。