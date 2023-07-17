網路今傳出政大書城將在8月31日停業，迄今已營業12年的花蓮店今得知此事後感到錯愕，員工表示，尚未接獲負責人告知相關細節，書店目前正常營業，若有進一步消息會盡快公告。（羅亦晽攝）

網路今傳出政大書城將在8月31日停業，迄今已營業12年的花蓮店今得知此事後感到錯愕，員工表示，自己也是看新聞才得知此消息，尚未接獲負責人告知相關細節，因此書店目前正常營業，若有進一步消息會盡快公告，讓消費者得知。

政大書城花蓮店座落在花蓮高商對面街口的大樓3樓，2011年開始營業，由於過去花蓮人多在市區瓊林書局買書、看書，業者曾為讓更多在地人認識書店，還跑遍各級學校舉辦辦書展，增加曝光度，直到瓊林書局2013年結束營業後，政大書城花蓮店就成為在地人泡在書海的好去處。

員工坦言，網路書店的崛起，加上科技日新月異電子書蓬勃發展，書店實體書的銷售狀況每況愈下，跟以前在重慶南路的盛景相差很大，但還是有喜歡翻閱實體書的民眾到書店閱讀買書，不過疫情期間逛書店與買書的人潮慘不忍睹，好不容易苦撐到疫情解封，甚至銷售狀況有逐漸回溫，今卻輾轉得知要停業的消息，相當錯愕。

店員說，目前還未接獲總公司告知停業的消息，也是透過媒體才知道，目前會盡快將相關事宜公告給民眾了解。