台南市長黃偉哲視察已開工近3年的中西區和緯路五段延伸工程。（洪榮志攝）

台南安平舊城區因假日觀光人潮不斷攀升造成周遭交通壅塞，市府為紓解安平聯外的龐大車潮壓力，向中央爭取3.5億元辦理的中西區和緯路五段延伸工程，自2020年8月開工後，至今工程進度已達92％，預定今年完工通車。市長黃偉哲今天前往視察時，對該工程採彎道超高設計，讓車輛過彎更平穩安全，以及增加設施保護陸蟹生態的做法，表示肯定。

市府工務局表示，橫向穿越台南市區的和緯路，全長約5.4公里，自1989年至今已分10多期計畫，先後完成開闢北區北門路往西至中西區華平路共約4.4公里，總投入經費將近25億元。至於往西延伸至安平舊城區的「最後一哩路」，長度約1公里、寬度30公尺，預定今年完工。

鑑於目前正值凶狠圓軸蟹的繁殖季，台南社大本月初發起鹽水溪護蟹行動時，有志工認為，和緯路五段延伸工程高聳的水泥直角面，以及安全島阻礙母蟹釋幼，質疑該工程完全沒考慮陸蟹需求，批評「生態環境零分」。

對此，工務局也回應說，此工程在生態保育方面，為減輕對既有生態衝擊，除採納專家建議，配合增設陸蟹通道於分隔島、雙孔箱涵處，還增設護蟹減速告示牌外，針對工區周邊各魚塭地也設置通排水管，以保各魚塭常有活水流通，供動植物棲息用。

另外，該工程還依內政部的規範辦理彎道超高設計，讓車輛過彎時，能保持穩定及平衡，以提高行車的安全性和舒適性。

工務局指出，和緯路五段延伸道路，東起華平路、西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路進入北區，或往南接中西區、安平區，往西也可進入安平觀光地區，並進一步行經四草大橋通往安南區；完工通車後，安平區及中西區的交通路網將更趨完整，不僅可分擔安平舊城區的車流，未來也可藉由規畫中的「安平歷史風貌園區聯絡道」，銜接「北外環道四期」，使周邊整體交通更為便捷，帶動安平區、中西區、北區、安南區等市區整體經濟及觀光發展。