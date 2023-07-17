華泰大飯店集團特賣會限時4天！飯店物品及餐廳用品9元起。（華泰大飯店集團提供）

華泰大飯店集團特賣會限時4天！飯店物品及餐廳用品9元起。（華泰大飯店集團提供）

華泰大飯店集團旗下飯店和餐廳，因2022年10月中旬，原「華泰王子大飯店」因集團營運方針結束營業，現址將打造為複合式大樓，特別準備英國百年wedgwood骨瓷組致贈給集團員工，除了作為充滿工作回憶的紀念品外，更象徵集團期許新舊傳承、愛才惜才的用心。

為回饋給喜愛華泰大飯店集團的廣大消費者，21日起至24日日，在「台北市中山區林森北路369號」業者舉辦「華泰大飯店集團特賣會」，此次特賣會商品除原「華泰王子大飯店」精美用品及備品外，並集結旗下知名生態度假飯店「華泰瑞苑」、精品設計飯店「賦樂旅居」的汰換良品，販售客房和餐廳精美用品及備品如運動器材、傢俱、陶瓷及玻璃器皿、不銹鋼餐具等，數千件商品最低9元起，其中近全新、萬元知名品牌運動器材以原價2.5折的優惠價販售（特賣會期間每人限購一台），歡迎民眾自備購物袋，把握僅有四天時間選購，數量有限，售完為止。